12 марта -10°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В Алтайском крае за обманное присвоение 12 млн рублей будут судить бизнесмена и бывшего адвоката

В Алтайском крае суд рассмотрит уголовное дело, заведенное против предпринимателя и бывшего адвоката. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Суд. Правосудие.
Суд. Правосудие.
СС0

Как сообщает краевое СУ СКР, в марте 2021 года предприниматель узнал, что знакомый житель города Бийска обвиняется органами предварительного следствия в нескольких эпизодах преступлений против собственности.

Мужчина предложил ему решить дело через высокопоставленных лиц, пообещав переквалифицировать действия на более мягкую статью уголовного кодекса.

Вступив в предварительный сговор с действующим на тот момент адвокатом, он обозначил потерпевшему сумму в размере 12 миллионов рублей, якобы предназначенную для передачи вышестоящим органам. На самом деле обвиняемые не собирались выполнять обещанное, а присвоили денежные средства себе.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по Алтайскому краю. Обвиняемые признали вину. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость