В Алтайском крае за обманное присвоение 12 млн рублей будут судить бизнесмена и бывшего адвоката

В Алтайском крае суд рассмотрит уголовное дело, заведенное против предпринимателя и бывшего адвоката. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает краевое СУ СКР, в марте 2021 года предприниматель узнал, что знакомый житель города Бийска обвиняется органами предварительного следствия в нескольких эпизодах преступлений против собственности.

Мужчина предложил ему решить дело через высокопоставленных лиц, пообещав переквалифицировать действия на более мягкую статью уголовного кодекса.

Вступив в предварительный сговор с действующим на тот момент адвокатом, он обозначил потерпевшему сумму в размере 12 миллионов рублей, якобы предназначенную для передачи вышестоящим органам. На самом деле обвиняемые не собирались выполнять обещанное, а присвоили денежные средства себе.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по Алтайскому краю. Обвиняемые признали вину. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.