8 июля
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Происшествия

В Алтайском крае задержали студентов, которые за ночь угнали два автомобиля

В Благовещенском районе Алтайского края полицейские задержали двух юных угонщиков. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Toyota.
Toyota.
www.asroad.org/toyota-motors/

Студенты 2002 года рождения совершили угон вечером. Первой «жертвой» стал автомобиль Тойота, на котором они прокатились и оставили на трассе.

Затем на глаза студентам попался ВАЗ-2107. С ним они обошлись более жестоко: сняли аккумулятор и выкрали из салона сварочный аппарат.

Свою вину злоумышленники отрицать не стали и сообщили, что планировали сдать украденное на металлолом.

«Возбуждены уголовные дела по статьям 166 УК РФ „Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения“ и 158 УК РФ „Кража“», — сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Ранее мы писали про парня, который угнал машину, покатался по селу и оставил автомобиль на окраине.

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