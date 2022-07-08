В Алтайском крае задержали студентов, которые за ночь угнали два автомобиля

В Благовещенском районе Алтайского края полицейские задержали двух юных угонщиков. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Студенты 2002 года рождения совершили угон вечером. Первой «жертвой» стал автомобиль Тойота, на котором они прокатились и оставили на трассе.

Затем на глаза студентам попался ВАЗ-2107. С ним они обошлись более жестоко: сняли аккумулятор и выкрали из салона сварочный аппарат.

Свою вину злоумышленники отрицать не стали и сообщили, что планировали сдать украденное на металлолом.

«Возбуждены уголовные дела по статьям 166 УК РФ „Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения“ и 158 УК РФ „Кража“», — сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Ранее мы писали про парня, который угнал машину, покатался по селу и оставил автомобиль на окраине.