В Алтайском крае сельчане массово страдают от диареи, головной боли и температуры

По словам местного фельдшера, в день к ней обращаются по 5−6 человек.
Поля подсолнечника рядом с поселком обрабатывают с вертолета. Местные жители рассказывают, что от окраины до полей рукой подать, а по нормативам, чтобы обрабатывать сельхозкультуры с воздуха, расстояние должно быть не менее километра.
Рядом с вертолетом журналисты нашли канистры с веществом под названием «Реглон эйр». Это десикант третьего класса опасности.
В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что распылялись препараты для подсушивания подсолнечника. Если будут выявлены грубые нарушения, то деятельность «распылителей» приостановят.
В середине лета жители Смоленского района уже страдали из-за химикатов, которыми опрыскивали поля. Тогда из-за этого массово погибли пчелы.