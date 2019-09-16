В Алтайском крае сельчане массово страдают от диареи, головной боли и температуры

Жители поселка Ленинский Смоленского района массово жалуются на тошноту, рвоту, диарею и общую слабость, сообщает ГТРК «Алтай». Причиной недугов они считают химикаты, которыми обрабатывают ближайшие поля подсолнечника.

По словам местного фельдшера, в день к ней обращаются по 5−6 человек.

Поля подсолнечника рядом с поселком обрабатывают с вертолета. Местные жители рассказывают, что от окраины до полей рукой подать, а по нормативам, чтобы обрабатывать сельхозкультуры с воздуха, расстояние должно быть не менее километра.

Рядом с вертолетом журналисты нашли канистры с веществом под названием «Реглон эйр». Это десикант третьего класса опасности.

В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что распылялись препараты для подсушивания подсолнечника. Если будут выявлены грубые нарушения, то деятельность «распылителей» приостановят.

В середине лета жители Смоленского района уже страдали из-за химикатов, которыми опрыскивали поля. Тогда из-за этого массово погибли пчелы.