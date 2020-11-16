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Происшествия

В алтайском наукограде сбили умный столб, но он продолжает работать

На ул. Трофимова в Бийске водитель врезался в «умную» светящуюся опору у пешеходного перехода. Инновационный столб не перестал работать даже в горизонтальном положении. Фотографии опубликовали в группе «Аварком Бийск „Все ДТП Бийска“».

Инновационные столбы в Бийске.
Инновационные столбы в Бийске.
Аварком Бийск "Все ДТП Бийска"

Столбы с подсветкой в темное время суток сигнализируют водителям о наличии пешеходов на проезжей части или рядом с ней.

Виновник ДТП с места происшествия скрылся, но позже его нашли, сообщают в паблике.

Столбы изготовила компания «Алтик» (участник кластера «Алтайполикомпозит»). Стойки оборудованы датчиками, настроенными на движущихся людей. При приближении человека к пешеходному переходу столб меняет цвет с белого на красный, предупреждая водителя о наличии пешехода.

В соцсетях бийчане уже жаловались, что столбы стали работать с перебоями и не реагируют на людей.

Ранее в Барнауле молодой человек записал на видео, как сознательно нарушил ряд правил дорожного движения.

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