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Происшествия

В алтайском селе молодой парень разбил палкой голову подростку

В Михайловском районе 22-летний парень разбил голову деревянной палкой 13-летнему подростку. Об этом сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Манекен. Насилие.
Манекен. Насилие.
СС0

Инцидент произошел вечером 15 июня в селе Малиновое озеро.

Парень в состоянии алкогольного опьянения встретился с подростками на территории административного здания. Между молодыми людьми вспыхнул конфликт.

Мужчина начал ругаться с подростками, после чего стал избивать 13-летнего мальчика. В том числе ударил деревянной палкой по голове.

В результате подростку нанесли черепно-мозговую травму. Его доставили в больницу и оказали помощь.

Возбуждено уголовное дело. 22-летнего парня подозревают в преступлении, предусмотренного п.п. «б», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

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