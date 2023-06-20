В алтайском селе молодой парень разбил палкой голову подростку

Инцидент произошел вечером 15 июня в селе Малиновое озеро.
Парень в состоянии алкогольного опьянения встретился с подростками на территории административного здания. Между молодыми людьми вспыхнул конфликт.
Мужчина начал ругаться с подростками, после чего стал избивать 13-летнего мальчика. В том числе ударил деревянной палкой по голове.
В результате подростку нанесли черепно-мозговую травму. Его доставили в больницу и оказали помощь.
Возбуждено уголовное дело. 22-летнего парня подозревают в преступлении, предусмотренного п.п. «б», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).