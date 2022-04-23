23 апреля
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Происшествия

В алтайском водоеме произошла массовая гибель рыбы

В селе Каяушка Алтайского края в водоеме произошла массовая гибель рыбы, сообщается в паблике «Инцидент Барнаул».

Массовая гибель рыбы.
Массовая гибель рыбы.
vk.com, "Инцидент Барнаул"

Под постом завязалась дискуссия — кто виноват в гибели рыбы.

«Виноваты те кто должен контролировать весенние паводки, а не решать проблему заранее сбрасывая воду в зимнее время до нуля, рыбу просто раздавило о дно льдом. И те, кто это сделал умышленно, не задумывались о последствиях», — пишет один из комментаторов.

«Озеро мелкое, лед толстый, рыба задохнулась — виновна пиирода», «Не рыбачили зимой что-ли совсем? Помню в детстве рыбаки по воскресеньям ходили специально только лунки делали», «Ну когда рыбаки ловят рыбу сетями — рыбнадзор тут как тут, а когда рыба задыхается никого нет из надзора» — пишут под постом.

Между тем на Сахалине побелело море из-за косяков селедки.

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