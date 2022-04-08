Специалист по рыбе назвал морепродукт, который станет № 1 для россиян

Он назвал самой доступной рыбой минтай.
«Эта рыба будет рыбой номер один, и цена на нее не так будет стремиться вверх», — заключил специалист по рыбе.
Ррыболовецкие компании желают сохранить прибыль, которую они получали от поставок своей продукции иностранным потребителям. Уточняется, что до 50% российской рыбы шло на экспорт, пишет Газета.Ru.
Также на цене рыбы сказывается и инфляция в России, указал Савельев. У поставщиков, помимо всего прочего, растут расходы на транспортировку и хранение товаров.
Ранее сообщалось, что ощутимо сократятся поставки импортной рыбы в Россию.
Между тем в России стали производить собственный фарш для крабовых палочек из минтая. В 2021 году было произведено 8,4 тыс. тонн этого продукта из минтая, что составляет почти половину от уровня импорта.
Ранее судовой повар из Барнаула рассказал, как кормит десятки голодных моряков в Тихом океане.