8 апреля
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Экономика

Специалист по рыбе назвал морепродукт, который станет № 1 для россиян

В России объемы экспорта российской рыбы уменьшились из-за пандемии и обостренной геополитической ситуации, рассказал радио Sputnik глава информагентства по рыболовству Александр Савельев.

Рыба.
Рыба.
СС0

Он назвал самой доступной рыбой минтай.

«Эта рыба будет рыбой номер один, и цена на нее не так будет стремиться вверх», — заключил специалист по рыбе.

Ррыболовецкие компании желают сохранить прибыль, которую они получали от поставок своей продукции иностранным потребителям. Уточняется, что до 50% российской рыбы шло на экспорт, пишет Газета.Ru.

Также на цене рыбы сказывается и инфляция в России, указал Савельев. У поставщиков, помимо всего прочего, растут расходы на транспортировку и хранение товаров.

Ранее сообщалось, что ощутимо сократятся поставки импортной рыбы в Россию.

Между тем в России стали производить собственный фарш для крабовых палочек из минтая. В 2021 году было произведено 8,4 тыс. тонн этого продукта из минтая, что составляет почти половину от уровня импорта.

Ранее судовой повар из Барнаула рассказал, как кормит десятки голодных моряков в Тихом океане.

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