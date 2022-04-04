«Рыбы нет». Барнаульский журналист провел прямое включение из лужи

Его «заплыв» показали в режиме прямого эфира.
«Здесь рыбы нет, а мини-озеро — тут как тут», — констатировал журналист.
Также он рассказал, что огромная лужа появилась после того, как начал таять снег и прошел дождь. «Подобное явление частое в Барнауле, особенно во дворах и дорогах», — говорит Тарасов.
Пешеходам корреспондент посоветовал заранее планировать пути обхода. «А если вы идете по прибрежной территории лужи, то рискуете попасть во влажную вязкую почву», — поделился наблюдениями он.
Также журналист попросил автовладельцев сбавлять скорость при виде луж, чтобы не окатить из нее пешеходов.
Замечание довольно актуальное — ранее в Барнауле лихач окатил грязью прохожих, со скоростью проехавшись по лужам.