4 апреля
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Жизнь

«Рыбы нет». Барнаульский журналист провел прямое включение из лужи

Снег на улице стал таять и поэтому на улицах города появились лужи — к такому выводу пришли журналисты телеканала «Катунь 24». В одной из них корреспондент Артем Тарасов прокатился на лодке.

"Катунь 24" прокатились по лужам Барнаула
"Катунь 24" прокатились по лужам Барнаула
katun24.ru

Его «заплыв» показали в режиме прямого эфира.

«Здесь рыбы нет, а мини-озеро — тут как тут», — констатировал журналист.

Также он рассказал, что огромная лужа появилась после того, как начал таять снег и прошел дождь. «Подобное явление частое в Барнауле, особенно во дворах и дорогах», — говорит Тарасов.

Пешеходам корреспондент посоветовал заранее планировать пути обхода. «А если вы идете по прибрежной территории лужи, то рискуете попасть во влажную вязкую почву», — поделился наблюдениями он.

Также журналист попросил автовладельцев сбавлять скорость при виде луж, чтобы не окатить из нее пешеходов.

Замечание довольно актуальное — ранее в Барнауле лихач окатил грязью прохожих, со скоростью проехавшись по лужам.

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