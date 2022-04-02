Месиво и затопленные машины. Жители Новоалтайска возмутились объездом закрытого моста

С 14 февраля в Новоалтайске на ремонт закрыли соединяющий Новоалтайск и Белоярск мост. Местные жители в соцсетях пожаловались на ежедневные трудности при объезде перекрытого участка.

Официальный объезд из Велижановки через Белоярск — настоящее испытание. Ливневая канализация неисправна, в результате в салон автомобилей и автобусов заливается вода, пишут жители в паблике «В курсе 22».

Объезд моста не подготовлен к проезду от слова совсем, говорят водители. Из подготовленного там только дорожные знаки.

«Мы пробили колесо, каждый день застревают машины, дорога как после бомбежки, месиво из грязи и глины, огромные лужи и ямы», — жалуются в обращении.

Как уже сообщалось, завершить ремонт и открыть мост планируется до 20 декабря.