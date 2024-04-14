В торговом центре Westfield Bondi Junction в пригороде Сиднея неизвестный напал на посетителей с ножом. Есть версия, что его обезвредил русский мужчина, сообщает ТАСС .

В результате нападения погибли шесть человек.

Преступник действовал в одиночку. Мотивы преступления неизвестны.

Некоторые австралийские СМИ опубликовали кадры с места происшествия. На них мужчина с металлической стойкой для ограждений в руках блокирует проход преступнику. Как утверждалось, он кричал нападавшему по-русски: "Не подходи!"

Однако посольство России в Австралии личность мужчины установить не может.

Дополнительная информация может появиться по итогам расследования.

Ранее россиянин ранил ножом двух полицейских.

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