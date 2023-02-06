В Багдаде неспокойно: подземные толчки сотрясли страну, где с визитом находится Сергей Лавров

Подземные толчки после землетрясения в Турции ощущались в Багдаде, где находится делегация главы МИД РФ Сергея Лаврова, сообщает ТАСС.

Трясло стены, ощутимые раскаты продолжались некоторое время. Однако не пострадал центр города, где находятся гостиницы.

Представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале сообщила, что ощущалось долгое колебание. По ее словам, оно продлилось несколько минут и повторилось в более легкой форме, указывает Lenta.ru.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Ирак, сообщает РИА Новости.

По различным данным, магнитуда мощного землетрясения составила от 7, 4 до 7, 7. По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как «уничтожающее».

В результате землетрясения (на данный момент) погибли 237 человек в Сирии и 76 — в Турции.