6 февраля
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Происшествия

В Багдаде неспокойно: подземные толчки сотрясли страну, где с визитом находится Сергей Лавров

Подземные толчки после землетрясения в Турции ощущались в Багдаде, где находится делегация главы МИД РФ Сергея Лаврова, сообщает ТАСС.

Министр иностранных дел Сергей Лавров.
Министр иностранных дел Сергей Лавров.
kremlin.ru

Трясло стены, ощутимые раскаты продолжались некоторое время. Однако не пострадал центр города, где находятся гостиницы.

Представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале сообщила, что ощущалось долгое колебание. По ее словам, оно продлилось несколько минут и повторилось в более легкой форме, указывает Lenta.ru.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Ирак, сообщает РИА Новости.

По различным данным, магнитуда мощного землетрясения составила от 7, 4 до 7, 7. По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как «уничтожающее».

В результате землетрясения (на данный момент) погибли 237 человек в Сирии и 76 — в Турции.

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