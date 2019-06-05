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5 июня
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Происшествия

В Барнауле будут судить двух молодых людей за похищение и убийство Михаила Седова

Двух 21-летних жителей Барнаула будут судить за жестокое похищение и убийство. Одел по расследованию особо важных дел СКР по Алтайскому краю завершил расследование одного из наиболее резонансных преступлений 2018 года.

Пропавший Михаил Седов.
Пропавший Михаил Седов.
Фото предоставлено супругой пропавшего

Молодые люди обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой) и ч. 2 ст. 105 УК РФ.

По данным следствия, вечером 2 октября 2018 года обвиняемые пришли в гаражно-строительный кооператив на улице Малахова, они высматривали дорогостоящий автомобиль с целью дальнейшей реализации.

Заметив подходящую машину, злоумышленники несколько раз ударили монтажками Михаила Седова, владельца Subaru.

После этого обвиняемые затолкали мужчину в багажник его машины и вывезли в район озера Пионерское, где нанесли ему не менее пяти ножевых ранений. От травм он скончался на месте происшествия. Обвиняемые скрыли тело потерпевшего в лесу и, забрав наличные, скрылись.

Преступление вызвало широкий общественный резонанс. К поиску Михаила Седова были привлечены не только сотрудники правоохранительных органов, но и граждане. В поисках барнаульца участвовали десятки человек. Добровольцы, близкие и знакомые мужчины прочесывали Власиху, старое и новое кладбища, район ТЭЦ-3 и озера.

24 октября обвиняемых задержали. В ходе следствия обвиняемые вину не признали, однако следствием собрано достаточно доказательств. Уголовное дело направлено в суд.

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