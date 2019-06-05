В Барнауле будут судить двух молодых людей за похищение и убийство Михаила Седова

Двух 21-летних жителей Барнаула будут судить за жестокое похищение и убийство. Одел по расследованию особо важных дел СКР по Алтайскому краю завершил расследование одного из наиболее резонансных преступлений 2018 года.

Молодые люди обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой) и ч. 2 ст. 105 УК РФ.

По данным следствия, вечером 2 октября 2018 года обвиняемые пришли в гаражно-строительный кооператив на улице Малахова, они высматривали дорогостоящий автомобиль с целью дальнейшей реализации.

Заметив подходящую машину, злоумышленники несколько раз ударили монтажками Михаила Седова, владельца Subaru.

После этого обвиняемые затолкали мужчину в багажник его машины и вывезли в район озера Пионерское, где нанесли ему не менее пяти ножевых ранений. От травм он скончался на месте происшествия. Обвиняемые скрыли тело потерпевшего в лесу и, забрав наличные, скрылись.

Преступление вызвало широкий общественный резонанс. К поиску Михаила Седова были привлечены не только сотрудники правоохранительных органов, но и граждане. В поисках барнаульца участвовали десятки человек. Добровольцы, близкие и знакомые мужчины прочесывали Власиху, старое и новое кладбища, район ТЭЦ-3 и озера.

24 октября обвиняемых задержали. В ходе следствия обвиняемые вину не признали, однако следствием собрано достаточно доказательств. Уголовное дело направлено в суд.