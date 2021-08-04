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Происшествия

В Барнауле девушка раздавила сожителя, когда на автомобиле хотела разогнать драку

В Алтайском крае возбудили дело после гибели мужчины в результате наезда автомобиля, за рулем которого сидела его возлюбленная, сообщает региональный СК.

ДТП на ул. Эмилии Алексеевой.
ДТП на ул. Эмилии Алексеевой.
"Инцидент Барнаул"

Напомним, ночью 2 августа в Барнауле женщина за рулем Honda Torneo сбила двух человек, один из них скончался на месте — мужчину раздавило о стену автомойки.

«26-летняя женщина со своим сожителем отдыхали в одном из заведений. Между парой и тремя мужчинами произошел конфликт, переросший в драку на улице. В какой-то момент женщина села за руль автомобиля и врезалась в толпу дерущихся», — рассказали в ведомстве.

Погибшим оказался 35-летний сожитель женщины. Мужчина получил перелом позвоночника и разрыв внутренних органов.

Второго пострадавшего госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Возбудили дело по признакам «умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть» — до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Барнауле BMW X6 проскочил на красный и едва не задавил пешеходов на пешеходном переходе.

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