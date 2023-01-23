23 января
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Происшествия

В Барнауле две легковушки и одна маршрутка попали в утреннее ДТП

В Барнауле три автомобиля попали в аварию утром 23 января. Образовалась пробка, сообщает «Инцидент Барнаул».

ДТП на Змеиногорском тракте
ДТП на Змеиногорском тракте
Инцидент Барнаул

По словам очевидцев, авария произошла на Змеиногорском тракте недалеко от заправки «Лукойл». Столкнулись джип, маршрутный автобус и легковой автомобиль.

На кадрах видно, что машины пострадали больше всего. У джипа разбита передняя часть возле фары, у второго авто отлетело колесо и оторвана часть кузова.

Трудно судить о состоянии маршрутного автобуса, он въехал в багажник джипа. О пострадавших не сообщают.

В результате ДТП на Змеиногорском тракте образовалась большая пробка. Она тянулась от остановки Кордон.

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