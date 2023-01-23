В Барнауле две легковушки и одна маршрутка попали в утреннее ДТП

По словам очевидцев, авария произошла на Змеиногорском тракте недалеко от заправки «Лукойл». Столкнулись джип, маршрутный автобус и легковой автомобиль.
На кадрах видно, что машины пострадали больше всего. У джипа разбита передняя часть возле фары, у второго авто отлетело колесо и оторвана часть кузова.
Трудно судить о состоянии маршрутного автобуса, он въехал в багажник джипа. О пострадавших не сообщают.
В результате ДТП на Змеиногорском тракте образовалась большая пробка. Она тянулась от остановки Кордон.
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