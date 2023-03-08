В Барнауле две мошенницы представились сотрудницами соцопеки и попытались нажиться на бабушке, но что-то пошло не так

Мошенники, которые представлялись сотрудниками соцопеки, пришли в квартиру к пожилой женщине на ул. Власихинской, но довести дело до конца они не смогли. Об этом сообщили в «Инцидент Барнаул».

Дочь пенсионерки заказала уборку квартиры. К бабушке пришла сотрудница из клининговой компании. После того, как женщина закончила работу и начала уходить, к хозяйке квартиры пришли якобы из соцопеки.

Две девушки задавали пенсионерке разные вопросы, например, помогают ли ей дети, живет ли она одна.

Сотрудница клининга заподозрила, что это мошенницы и вызвала полицию. Девушек задержали и выяснили, что они действительно не работаю в соцопеке.

Бабушка написала заявление в полицию.

Ранее Верховный суд Италии разрешил детям не видеться с бабушками и дедушками, если они этого не хотят.