В Барнауле две мошенницы представились сотрудницами соцопеки и попытались нажиться на бабушке, но что-то пошло не так

Дочь пенсионерки заказала уборку квартиры. К бабушке пришла сотрудница из клининговой компании. После того, как женщина закончила работу и начала уходить, к хозяйке квартиры пришли якобы из соцопеки.
Две девушки задавали пенсионерке разные вопросы, например, помогают ли ей дети, живет ли она одна.
Сотрудница клининга заподозрила, что это мошенницы и вызвала полицию. Девушек задержали и выяснили, что они действительно не работаю в соцопеке.
Бабушка написала заявление в полицию.
Ранее Верховный суд Италии разрешил детям не видеться с бабушками и дедушками, если они этого не хотят.