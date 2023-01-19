19 января
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Происшествия

В Барнауле горячую воду и отопление отключили в двух детских садах и 16 домах

Горячую воду и отопление отключили в 16 многоквартирных домах и двух детских садах, сообщает СГК.

Батарея.
Батарея.
Лидия Соколова

В связи с предстоящим похолоданием ремонтные бригады заменят участок теплосети у дома № 70Б на ул. Петра Сухова и № 239 на ул. Антона Петрова.

Работы начались в 9:00, закончить их планируют к 17:00. На Петра Сухова заменят шесть метров трубопровода.

«Работы ведут две аварийных бригады. На Антона Петрова меняем девять метров трубопровода диаметром 200 мм», — добавили в СГК.

Вот по каким адресам ограничили отопление и подачу воды:

  • ул. Петра Сухова, 77а, 79, 83а, 81, 77, 83, 83б, 70б;
  • ул. Малахова, 20, 19, 23, 37, 28, 30, 32, 39, 21;
  • ул. Беляева, 26, 34;
  • ул. Эмилии Алексеевой, 55, 58;
  • ул. А. Петрова, 106, 100, 102;
  • ул. А. Петрова, 239, 241.

Ранее жители алтайского города остались без тепла из-за аварии.

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