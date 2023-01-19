В Барнауле горячую воду и отопление отключили в двух детских садах и 16 домах

Горячую воду и отопление отключили в 16 многоквартирных домах и двух детских садах, сообщает СГК.

В связи с предстоящим похолоданием ремонтные бригады заменят участок теплосети у дома № 70Б на ул. Петра Сухова и № 239 на ул. Антона Петрова.

Работы начались в 9:00, закончить их планируют к 17:00. На Петра Сухова заменят шесть метров трубопровода.

«Работы ведут две аварийных бригады. На Антона Петрова меняем девять метров трубопровода диаметром 200 мм», — добавили в СГК.

Вот по каким адресам ограничили отопление и подачу воды:

ул. Петра Сухова , 77а , 79 , 83а , 81 , 77 , 83 , 83б , 70б;

77а 79 83а 81 77 83 83б 70б; ул. Малахова , 20 , 19 , 23 , 37 , 28 , 30 , 32 , 39 , 21;

20 19 23 37 28 30 32 39 21; ул. Беляева , 26 , 34;

26 34; ул. Эмилии Алексеевой , 55 , 58;

55 58; ул. А. Петрова , 106 , 100 , 102;

106 100 102; ул. А. Петрова , 239 , 241.

Ранее жители алтайского города остались без тепла из-за аварии.