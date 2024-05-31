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В Госдуму внесут законопроект о полном запрете вейпов

В Госдуму вносится законопроект о полном запрете продажи вейпов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующий документ.

Эта законодательная инициатива поступила от депутатов фракций ЛДПР, КПРФ, СРЗП и «Новые люди». Они предлагают внести изменения в закон, который касается охраны здоровья граждан.

В тексте документа прописано, что будет введен запрет на розничную торговлю никотином и его производными, включая соли никотина, а также жидкостями с содержанием никотина и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их доставки, — говорится в представленном законопроекте.

Ранее появилась информация о том, что депутаты Госдумы подготовили законопроект, предлагающий ввести полный запрет на продажу вейп-устройств и жидкого никотина в России. Представители ЛДПР отметили, что продажи вейпов в стране увеличиваются.

Ранее сообщалось, что в рекламе для семей предложили показывать не менее трех счастливых детей.

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