Депутаты предложили внести изменения в законодательство о рекламе, согласно которым в роликах и других рекламных материалах для семейной аудитории должно быть не менее трех счастливых детей. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов, передает «Парламентская газета».

По мнению экспертов, в обществе существует стереотип, что многодетные семьи либо очень богаты, либо неблагополучны и живут только на пособия. В Госдуме планируют бороться с этим стереотипом.

Депутаты разработали законопроект — поправки в Закон «О рекламе». Суть их в том, чтобы в рекламе, рассчитанной на семейную аудиторию, было не менее трех детей. При этом все они должны быть счастливыми и улыбающимися.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ предлагает повысить ставку по семейной ипотеке до 12% годовых.

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