По мнению экспертов, в обществе существует стереотип, что многодетные семьи либо очень богаты, либо неблагополучны и живут только на пособия. В Госдуме планируют бороться с этим стереотипом.
Депутаты разработали законопроект — поправки в Закон «О рекламе». Суть их в том, чтобы в рекламе, рассчитанной на семейную аудиторию, было не менее трех детей. При этом все они должны быть счастливыми и улыбающимися.
Ранее сообщалось, что Минфин РФ предлагает повысить ставку по семейной ипотеке до 12% годовых.
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