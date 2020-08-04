В Барнауле из окна пятого этажа выпала маленькая девочка

Инцидент произошел в Барнауле вечером 1 августа — из окна пятого этажа выпала шестилетняя девочка.
«Ребенок проживает с мамой, братом и старшей сестрой. В то время, когда члены семьи находились в комнате, девочка ушла на кухню. Оперевшись на москитную сетку, установленную в окне, она упала вниз», — рассказали в ведомстве.
Девочка получила травмы различной степени тяжести, сейчас она в тяжелом состоянии находится в больнице.
СК проводит доследственную проверку и в очередной раз просит родителей и взрослых внимательно «следить за детьми, не оставлять их без присмотра, особенно в помещении с открытыми окнами».
За несколько дней до трагического случая в Барнауле уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Казанцева рассказала, что за 2020 год восемь детей выпали из окон в Алтайском крае.
Ранее на Алтае ребенок выпал из окна детского сада и получил тяжелые травмы.