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4 августа
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Происшествия

В Барнауле из окна пятого этажа выпала маленькая девочка

В Алтайском крае следователи разбираются в причинах падения ребенка из окна квартиры, сообщает региональный СК.

Дождь, окно. Одиночество.
Дождь, окно. Одиночество.
СС0

Инцидент произошел в Барнауле вечером 1 августа — из окна пятого этажа выпала шестилетняя девочка.

«Ребенок проживает с мамой, братом и старшей сестрой. В то время, когда члены семьи находились в комнате, девочка ушла на кухню. Оперевшись на москитную сетку, установленную в окне, она упала вниз», — рассказали в ведомстве.

Девочка получила травмы различной степени тяжести, сейчас она в тяжелом состоянии находится в больнице.

СК проводит доследственную проверку и в очередной раз просит родителей и взрослых внимательно «следить за детьми, не оставлять их без присмотра, особенно в помещении с открытыми окнами».

За несколько дней до трагического случая в Барнауле уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Казанцева рассказала, что за 2020 год восемь детей выпали из окон в Алтайском крае.

Ранее на Алтае ребенок выпал из окна детского сада и получил тяжелые травмы.

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