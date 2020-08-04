В Барнауле из окна пятого этажа выпала маленькая девочка

Инцидент произошел в Барнауле вечером 1 августа — из окна пятого этажа выпала шестилетняя девочка.

«Ребенок проживает с мамой, братом и старшей сестрой. В то время, когда члены семьи находились в комнате, девочка ушла на кухню. Оперевшись на москитную сетку, установленную в окне, она упала вниз», — рассказали в ведомстве.