В Барнауле из-за массового ДТП образовалась огромная пробка в обе стороны

Очевидцы сообщают об огромной пробке в обе стороны и рекомендуют по возможности искать пути объезда. Других подробностей пока нет.
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На барнаульском шоссе Ленточный бор на мосту через железнодорожные пути произошло массовое ДТП. Об этом сообщил altapress.ru очевидец, информацию также подтверждает подписчик паблика «Инцидент Барнаул».
Очевидцы сообщают об огромной пробке в обе стороны и рекомендуют по возможности искать пути объезда. Других подробностей пока нет.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter