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Происшествия

В Барнауле из-за массового ДТП образовалась огромная пробка в обе стороны

На барнаульском шоссе Ленточный бор на мосту через железнодорожные пути произошло массовое ДТП. Об этом сообщил altapress.ru очевидец, информацию также подтверждает подписчик паблика «Инцидент Барнаул».

ДТП на шоссе Ленточный бор.
ДТП на шоссе Ленточный бор.
"Инцидент Барнаул".

Очевидцы сообщают об огромной пробке в обе стороны и рекомендуют по возможности искать пути объезда. Других подробностей пока нет.

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