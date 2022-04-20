В Барнауле какой-то «революционер» сжег мебель под окнами соседей на улице Декабристов

Большой костер устроили прямо под окнами дома № 6а по улице Декабристов.
«Какой-то „сверхразум“ решил сжечь старую мебель под окнами соседей», — рассказала местная жительница.
В комментариях к записи предположили, что владелец мебели решил при помощи огня уничтожить клопов, но не рассчитал усилия.
Напомним, ранее под Барнаулом мужчина захотел «сжечь клещей» и устроил пожар, объяснив свой поступок на видео.
Кстати, с 15 апреля в Барнауле ввели режим повышенной готовности из-за высокой пожароопасности.