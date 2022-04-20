20 апреля
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Происшествия

В Барнауле какой-то «революционер» сжег мебель под окнами соседей на улице Декабристов

В Барнауле неизвестный поджег старую мебель возле многоэтажного жилого дома, сообщает «Инцидент Барнаул».

В Барнауле сожгли мебель под окнами жилого дома.
В Барнауле сожгли мебель под окнами жилого дома.
vk.com/incident22

Большой костер устроили прямо под окнами дома № 6а по улице Декабристов.

«Какой-то „сверхразум“ решил сжечь старую мебель под окнами соседей», — рассказала местная жительница.

В комментариях к записи предположили, что владелец мебели решил при помощи огня уничтожить клопов, но не рассчитал усилия.

Напомним, ранее под Барнаулом мужчина захотел «сжечь клещей» и устроил пожар, объяснив свой поступок на видео.

Кстати, с 15 апреля в Барнауле ввели режим повышенной готовности из-за высокой пожароопасности.

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