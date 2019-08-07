Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 августа 27°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Барнауле конюха будут судить за серьезную травму школьницы на конеферме

53-летний конюх учебно-опытной конефермы Алтайского аграрного университета предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда по неосторожности 15-летней воспитаннице спортшколы. Об этом сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю. Вину он признал в полном объеме.

Конь.
Конь.
Ирина Пергаева

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что конюх знал о том, что выводить жеребцов для выгула в леваду должны только сотрудники конефермы не моложе 18 лет, которые прошли стажировку и имеют нужные навыки.

Несмотря на это, он допустил нахождение в конюшне посторонних лиц и, вопреки требованиям безопасности, во внетренировочное время разрешил школьнице вывести из денника жеребца.

Как уже писал altapress.ru, девочка не удержала коня и упала на бетонный пол, после чего животное нанесло не менее одного удара копытом ей по голове. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму и на некоторое время впал в кому.

Материалы уголовного дела передали в суд.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость