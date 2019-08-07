В Барнауле конюха будут судить за серьезную травму школьницы на конеферме

53-летний конюх учебно-опытной конефермы Алтайского аграрного университета предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда по неосторожности 15-летней воспитаннице спортшколы. Об этом сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю. Вину он признал в полном объеме.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что конюх знал о том, что выводить жеребцов для выгула в леваду должны только сотрудники конефермы не моложе 18 лет, которые прошли стажировку и имеют нужные навыки.

Несмотря на это, он допустил нахождение в конюшне посторонних лиц и, вопреки требованиям безопасности, во внетренировочное время разрешил школьнице вывести из денника жеребца.

Как уже писал altapress.ru, девочка не удержала коня и упала на бетонный пол, после чего животное нанесло не менее одного удара копытом ей по голове. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму и на некоторое время впал в кому.

Материалы уголовного дела передали в суд.