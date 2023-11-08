В Барнауле мать с сыном за один день совершили два ограбления

В Барнауле мать и сын совершили два ограбления один день, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Первой жертвой грабителей стала 68-летняя пенсионерка.

Бабушка купила в магазине продукты и пошла домой. Вдруг к ней подошли мужчина с женщиной и предложили помочь донести сумку. Потерпевшая отказалась и пошла быстрее. Однако грабители не остановились и толкнули пенсионерку. Она упала на асфальт и потеряла сознание.

Когда горожанка пришла в себя, то обнаружила, что сумки и продуктов нет.

После этого через полтора часа мама с сыном напали на 54-летнюю женщину.

Она рассказала, что вечером возвращалась домой, и около подъезда ее толкнули в спину. От этого женщина упала на колени.

При этом злоумышленники успели схватить сумку и убежать.

Вскоре их задержали и доставили в отдел. Подозреваемые признались и заявили, что решились на преступления из-за финансовых трудностей. Деньги они потратили на алкоголь.

Ранее сообщалось, что человек-невидимка пошел на ограбление с талисманом.