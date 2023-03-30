В Барнауле мужчина пойдет под суд за грабеж на ЖД вокзале

Неизвестный мужчина избил барнаульца и похитил у него 7,5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Алтайского линейного управления МВД России.

Барнаулец обратился в дежурную часть и рассказал, что на ЖД вокзале познакомился с мужчиной, который избил его и похитил 7,5 тыс. рублей.

Сотрудники полиции по приметам обнаружили и задержали подозреваемого, который после преступления зашел в здание вокзала.

Задержанным оказался ранее неоднократно судимый 27-летний житель Алтайского края. В ходе досмотра полицейские изъяли у него украденные деньги.

Оказалось, что мужчина совершил еще одно преступление. В поезде он украл оставленные без присмотра мобильный телефон, банковскую карту и более 60 тыс. рублей.

Полиция завела уголовное дело по ст. 158, 159 и 161 УК РФ. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее житель Алтайского края украл у знакомого технику на 100 тыс. рублей.