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Происшествия

В Барнауле мужчина сбил девушку с ног, когда убегал от охранника

Вечером 30 августа, по словам очевидцев, парень своровал вещь из магазина "Фэмели" в ТРЦ Европа, сообщает "Инцидент Барнаул".

В Барнауле воришка сбил девушку когда убегал от охранника.
В Барнауле воришка сбил девушку когда убегал от охранника.
Инцидент Барнаул

Во время побега мужчина сбил девушку, которая пыталась его остановить.

На кадрах видно, что она повредила шею. Ее сразу же увезли на скорой.

Ранее сообщалось, что под домашний арест поместили вора в законе Хобота.

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