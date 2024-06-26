Грузовая газель не успела затормозить и сбила пешехода. Мимо проезжала карета скорой помощи. Пострадавшего загрузили в машину и оказывают помощь.

Ранее сообщалось о пьяном водителе, который не оказал помощь мужчине, по вине которого он пострадал.

Водитель, управляя машиной в состоянии алкогольного опьянения, допустил съезд автомобиля в кювет, после чего врезался в ЛЭП. Из-за чего пострадал пассажир: он получил травмы, которые оцениваются, как тяжкий вред здоровью.

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