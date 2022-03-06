В Барнауле на ребенка напали упитанные собаки с довольными мордашками

В паблике « Барнаул 22 » житель города рассказал, как прикормленные на рынке бездомные собаки нападают на людей, защищая свою территорию в общественном месте.

Мужчина рассказал, что в субботу, 5 марта, с семьей приехал на «Китайский рынок» на проспекте Космонавтов.

Путь на рынок ведет через вольготно устроившихся собак на парковке. Продавцы ларьков постелили им бумажную упаковку, чтобы этим милым созданиям было тепло. Активно подкармливают их. Это видно по довольным мордашкам песиков. Одна из них должна скоро ощениться. Мы припарковались рядом с ними. Не сразу их заметили. Сын начал восторгаться этими созданиями: «Папа, мама, смотрите, собачки спят!» Ребенок, наверное, потревожил их сон. Месть милого пса была мгновенной. Он кинулся на ребенка и укусил его за ногу. На этом радостное общение закончилось. Пришлось отгонять пса от сына. Хорошо, что на ребенке были зимние вещи", — написал барнаулец.

Рана оказалась не серьезная. В травмпункте поставили первый укол из шести, последний придется поставить в июне.

«Эту встречу мы будем до лета вспоминать. Сын у нас открытый и миролюбивый, как все дети. Он со слезами на глазах удивлялся, почему эта милая собачка его укусила. Посетили мы администрацию рынка. Там в курсе проблемы. Эта стая регулярно кидается на клиентов рынка. Собака укусила нашего ребенка на парковке, которая рынку не принадлежит. Руководство рынка писало письма в администрацию Ленинского района. Судя по ответу из администрации, мы не последние гости „китайки“, которых не полюбили песики. Ответ прилагаю в фотоотчете. Заявление в Ленинскую администрацию мы подготовим», — указал мужчина.

Житель Барнаула подчеркнул, что по всей стране каждый день собаки нападают на людей, есть погибшие и покалеченные, и при этом «система дает сбой», хотя «надо что-то делать».

Напомним, в Барнауле в 2022 году планируют отловить 620 собак. Названа сумма затрат и что в нее входит.

Ранее в Оренбурге стая собак пять минут рвала в клочья одежду и кусала девочку, а она спасала лицо в снегу. В этом случае тоже помогла зимняя одежда.