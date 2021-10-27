В Барнауле насильник-велосипедист ответит за нападение на женщину возле жилых домов

В Алтайском крае будут судить мужчину, который летом изнасиловал женщину, возвращавшуюся домой после прогулки, сообщает региональный СК.

Напомним, нападение на женщину произошло поздно вечером 2 августа возле жилых домов. На следующий день 33-летнего насильника поймали и через пару дней предъявили обвинение.

«32-летняя женщина возвращалась домой с прогулки. Проезжавший на велосипеде обвиняемый, увидев незнакомку, решил проследить за ней», — рассказали в ведомстве.

В районе улицы Сухэ-Батора мужчина решил познакомиться, однако получил отказ. Тогда он, угрожая ножом, отвел женщину в безлюдное место и изнасиловал.

Барнаулец вину признал, объяснив свои действия тем, что незнакомка ему очень понравилась.

Стоит отметить, что мужчина с 2013 по 2020 год неоднократно отбывал наказания за преступления против собственности.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы за «изнасилование с угрозами убийства, применением насилия и причинением тяжкого вреда здоровью».

Ранее в Барнауле сутенершу и двоих подельников осудили за групповое изнасилование девушки.