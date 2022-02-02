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Происшествия

В Барнауле насмерть сбили бабушку, переходившую дорогу в неположенном месте

В Барнауле правоохранители проводят проверку по факту гибели пенсионерки на дороге, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Пешеходный переход.
Пешеходный переход.
unsplash.com

ДТП произошло утром 2 февраля возле дома № 127/3 по улице Власихинской.

«Водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем Subaru Forester, совершил наезд на пешехода — женщину 1949 года рождения, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте», — рассказали в ведомстве.

Пенсионерка от полученных травм скончалась на месте ДТП.

В МВД обратились к барнаульцам с просьбой проявлять внимательность и переходить дорогу только в установленных местах, особенно в условиях гололеда.

Ранее в Барнауле сбили человека на опасном пешеходном переходе.

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