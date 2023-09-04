В Барнауле неизвестный проник в квартиру посреди ночи прямо за девушкой

Накануне девушка вернулась домой поздно ночью. За ней в подъезд зашел неизвестный мужчина и попытался обокрасть квартиру, сообщает telegram-канал "В КУРСЕ 22".

Женщина зашла в квартиру, но забыла закрыть дверь на замок. Ее муж уже спал. Спустя несколько минут неизвестный мужчина проник в квартиру к супругам.

Испуганная девушка пришла на шорохи в коридоре и увидела вора в маске. От ее криков проснулся муж, но не успел догнать парня.

Они сразу же вызвали полицию и написали заявление.

"Будьте внимательны. Не забывайте закрывать двери на замок. Не отпускайте детей одних и встречайте своих близких с такси. Вероятно, на районе орудует маньяк", - передал участник сообщества.

Ранее стало известно, что под домашний арест поместили вора в законе Хобота.