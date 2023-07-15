"Вору в законе" Лехе Семипалатинскому огласили приговор. Алтайский след

Он отвечал за различные сферы преступного мира в Горном Алтае, Москве, Санкт-Петербурге и других городах России, указывает НГС.

Суд приговорил Айткали Маймушева к наказанию в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

О "законнике"

Маймушева короновали в 1997 году в ресторане "Север". Первый раз попал в колонию в 1973 году.

4 августа 2016 года задержан сотрудниками ГУУР в Белокурихе (18.8 ч.1 КоАП РФ). В 2016 году на основании Белокурихинского суда Алтайского края признан виновным в совершении повторного административного правонарушения миграционного законодательства РФ и принудительно выдворен из России (имеет гражданство Республики Казахстан). После чего перебрался в Турцию откуда, и осуществлял криминальную деятельность в течение не менее пяти лет.

Список его криминальных «достижений», подготовленный разбиравшимся с уголовным делом вора в законе ГУ МВД по Москве, едва уместился на 20 листах, указывает "Коммерсантъ".

Уникальное понятие

Вор в законе — титул представителя элиты преступного мира, который пользуется большим авторитетом в своей окружающей среде.

Понятие «вор в законе» не имеет аналогов в мировой практике и присуще только СССР и постсоветскому пространству.

В Советском союзе был принят воровской кодекс. «Документ» окончательно сформировался к 70-м годам в ходе многочисленных воровских разбирательств.

Кризис

Законы воровского мира переживают определенный "кризис", старые авторитеты потеснены новыми и многие обычаи отошли в прошлое.

Более того, «воры в законе» начали спешно уезжать из РФ — это связано с подписанием президентом РФ Владимиром Путиным закона, который вводит ответственность за занятие высшего положения в иерархии преступной группировки.