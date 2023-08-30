Первый пошел: под домашний арест поместили вора в законе Хобота

Суд отправил под домашний арест вора в законе Андрея Вознесенскогор (кличка Хобот) по уголовному делу о криминальном статусе.

Хобот стал единственным обвиняемым по такой статье, кому суд разрешил пребывать до оглашения окончательного приговора дома.

Дело в том, что у него выявили серьезное заболевание глаз, пишет «Коммерсантъ». Из-за обострения заболевания его досрочно выпустили из исправительной колонии.

Авторитет не стал оспаривать решение суда о домашнем аресте, указывает Газета.Ru. Какой именно диагноз у домашнего арестанта — не указывается. Теперь Хобот будет находиться дома в соответствующем электронном браслете, указывающем его местонахождение.

Ранее Лехе Семипалатинскому огласили приговор. Алтайский след.

Он отвечал за различные сферы преступного мира в Горном Алтае, Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Суд приговорил Айткали Маймушева к наказанию в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Уникальное понятие

Вор в законе — титул представителя элиты преступного мира, который пользуется большим авторитетом в своей окружающей среде.

Понятие «вор в законе» не имеет аналогов в мировой практике и присуще только СССР и постсоветскому пространству.

В Советском союзе был принят воровской кодекс. «Документ» окончательно сформировался к 70-м годам в ходе многочисленных воровских разбирательств.

Кризис

Законы воровского мира переживают определенный "кризис", старые авторитеты потеснены новыми и многие обычаи отошли в прошлое.

Более того, «воры в законе» начали спешно уезжать из РФ — это связано с подписанием президентом РФ Владимиром Путиным закона, который вводит ответственность за занятие высшего положения в иерархии преступной группировки.