В Барнауле незнакомец обнимал детей и обещал угостить конфетами, если они помогут найти «пропавшую девочку»

В Барнауле во дворе дома на ул. Энергетиков, 14 незнакомый мужчина подошел к детям и попросил помощи, якобы он искал «пропавшую девочку Иру». Ребятишкам он предлагал конфеты, чтобы они пошли вместе с ним. Об этом рассказали в Telegram-канале « В курсе 22 ».

Сначала, как рассказывают очевидцы, мужчина пытался войти в доверие к женщине, которая находилась на площадке. Он что-то ей сказал, а потом беспрепятственно подошел к детям. Выстроил их и стал рассказывать, что он ищет ребенка.

«Рассказал про девочку Иру, что потерялась, и хочет, чтобы они помогли найти ее. За это они получат конфеты! В конце он обнял их (если реально пропал ребенок, то до объятий не было бы и дела, тем более с чужими детьми!)» — написали в Telegram-канале.

Когда незнакомец увидел, что одна из мам направляется к нему, он быстро ушел, оглядываясь.

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