В Барнауле задержали пьяного водителя.

На ул. Власихинской в Барнауле очевидцы помогли остановить нетрезвого водителя, сообщает «Инцидент Барнаул».

В Госавтоинспекции рассказали подробности задержания.

Предварительно установлено, что мужчина 1975 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 21099, наехал на бетонное ограждение. В результате ДТП никто не пострадал.

Полицейским удалось установить, что мужчина находился с признаками опьянения, но от прохождения медосвидетельствования он отказался. Ранее он уже был лишен права управления транспортными средствами за аналогичное нарушение.

По данному факту сотрудниками полиции проводится расследование. Мужчине грозит наказание по ст. 264.1 УК РФ

Ранее сообщалось, что в Барнауле произошла жесткая авария с участием грузовика.

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