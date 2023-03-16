В Барнауле остался только один бастующий пункт Wildberries

Заказы из последнего бунтующего пункта выдачи Wildberries в Барнауле остаются на своих местах, при том, что двери ПВЗ все еще закрыты.

Ранее в компании объявили, что будут перемещать товары из «бунтующих» точек в работающие.

Еще утром 15 марта протестующих пунктов в Барнауле было семь, однако к вечеру того же дня осталось только два «крепких орешка», передает «Амител».

Но 16 марта работница второго державшегося до последнего ПВЗ открыла точку, объяснив, что больше не видит смысла бастовать.

Таким образом сейчас в Барнауле закрыт только один пункт выдачи.

Другие бунтующие открылись под давлением руководства. По словам работников, начальство угрожало им увольнением и прокуратурой.

Недовольных сотрудников и вовсе отправили в отпуск, а на их место поставили других.

Напомним, что отдельные ПВЗ в Барнауле не открылись 14 марта. Сотрудники прикрепили к дверям записки с сообщениями, что не будут работать, пока им не выдадут заработную плату.

Впоследствии стали известны причины забастовки: неподъемные штрафы оставляют сотрудников без зарплаты.