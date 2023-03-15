Сотрудники Wildberries продолжают бастовать в Сибири

Пункты выдачи заказов Wildberries в Красноярском крае, Иркутской и Кемеровской 15 марта присоединились к бунту в связи с новым регламентом маркетплейса, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Отдельные ПВЗ в Барнауле не открылись 14 марта. Сотрудники прикрепили к дверям записки с сообщениями, что не будут работать, пока им не выдадут заработную плату.

Теперь к ним присоединились и другие пункты выдачи в Сибири.

Впоследствии стали известны причины забастовки: неподъемные штрафы оставляют сотрудников без зарплаты.

С 16 марта компания будет выдавать зарплату только при положительном балансе. Штрафы списывают в счет оклада, а оспорить решение почти невозможно.

В Госдуме отреагировали: депутат Наталия Полуянова отметила, что ситуация со штрафами для сотрудников Wildberries недопустима и требует оперативного вмешательства всех заинтересованных структур.

При этом в Алтайских ПВЗ сложились кардинально разные мнения по поводу нововведения.

Одни решили, что перемены к лучшему, а им бояться нечего — они соблюдают регламент. Другие уже собирались закрываться из-за задержки зарплаты, но деньги на счет работники в итоге получили и передумали.

При этом руководство Wildberries грозит заблокировать учетные записи работников в общей программе и разорвать договоры со всеми, кто не открыл точки.

Ранее роспотребнадзор пообещал проверить Wildberries на законность платного возврата.