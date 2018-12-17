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В Барнауле от тепла отключили больше 50 домов, детсады, больницы и школы

В Барнауле днем 17 декабря временно от тепла отключили 56 домов, а также несколько соцобъектов. Специалисты будут проводить замену участка трубопровода, сообщает пресс-служба СГК.

Коммунальная авария в Барнауле.
Коммунальная авария в Барнауле.
barnaul.org

Отключение связано с устранением повреждения тепловой сети на проспекте Калинина, 14. Сначала ремонт планировали провести с 23 часов, но после обнаружения точного места повреждения технические специалисты Барнаульской теплосетевой компании решили проводить замену участка трубопровода незамедлительно. Тепла не будет с 15:30 до 23:00 часов.

Под отключение попадут 56 многоквартирных жилых домов, 2 школы, 5 детских садов, 3 больницы, отмечают в СГК.

Повреждение на трубопроводе обнаружили в пятницу, 14 декабря. По согласованию с администрацией Барнаула и надзорными ведомствами решили перенести ремонтные работы на 17 декабря. На протяжении выходных контролировали ситуацию.

Энергетики приносят жителям свои извинения за временные неудобства.

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