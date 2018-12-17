В Барнауле от тепла отключили больше 50 домов, детсады, больницы и школы

Отключение связано с устранением повреждения тепловой сети на проспекте Калинина, 14. Сначала ремонт планировали провести с 23 часов, но после обнаружения точного места повреждения технические специалисты Барнаульской теплосетевой компании решили проводить замену участка трубопровода незамедлительно. Тепла не будет с 15:30 до 23:00 часов.
Под отключение попадут 56 многоквартирных жилых домов, 2 школы, 5 детских садов, 3 больницы, отмечают в СГК.
Повреждение на трубопроводе обнаружили в пятницу, 14 декабря. По согласованию с администрацией Барнаула и надзорными ведомствами решили перенести ремонтные работы на 17 декабря. На протяжении выходных контролировали ситуацию.
Энергетики приносят жителям свои извинения за временные неудобства.