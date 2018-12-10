Барнаульские коммунальщики устраняют три крупные аварии

Одно из повреждений произошел в 14.30 рядом со зданием на ул. Маяковского, 8 (мкр. Восточный). Под отключение тепла попали три многоквартирных дома, 20 частных домов и два административных здания. Управляющие компании проводят подомовой обход с целью проконтролировать температурный режим.
Из-за порыва уже произошел несчастный случай: в образовавшуюся полынью случайно упала 9-летняя девочка. Она получила ожоги ног, ребенка отправили в ожоговый центр. По некоторым данным, юная горожанка находится в тяжелом состоянии.
Кроме того, сотрудники БТСК продолжают подключать к отоплению три частных дома после повреждения, произошедшего в ночь с 7 на 8 декабря на улице Водопроводной (ВРЗ). Энергетики оказывают собственникам помощь в разморозке трубопроводов. Тепло людям обещали дать вечером 10 декабря.