Барнаульские коммунальщики устраняют три крупные аварии

«Барнаульский водоканал» устраняет повреждение водопровода на ул. Смольной, 50 (мкр. ВРЗ). Без воды остались три многоквартирных дома, 70 частных домов, школа, поликлиника. Еще в семи многоквартирных домах и детском саду нет горячего водоснабжения, сообщает мэрия. В авральном режиме в этом и соседнем микрорайоне работают специалисты БТСК: они устраняют последствия двух порывов теплотрасс.