20 мая в Барнауле произошло происшествие: пожилая женщина выпала из автобуса № 53, который двигался по ул. Антона Петрова. В результате пенсионерку госпитализировали, и сейчас ей оказывают медицинскую помощь.
После этого инцидента прокурор Алтайского края Антон Герман инициировал проверку. Территориальному прокурору поручено изучить организацию дорожного движения, а также работу автоперевозчика и местного самоуправления.
Ранее сообщалось, что пятиклассника задержали за рулем автомобиля по пути в баню.
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