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Происшествия

В Барнауле пенсионерка выпала из автобуса и оказалась в больнице

В Барнауле пенсионерка попала в больницу после падения из автобуса на дорогу. Об этом сообщает mk.ru.

20 мая в Барнауле произошло происшествие: пожилая женщина выпала из автобуса № 53, который двигался по ул. Антона Петрова. В результате пенсионерку госпитализировали, и сейчас ей оказывают медицинскую помощь.

После этого инцидента прокурор Алтайского края Антон Герман инициировал проверку. Территориальному прокурору поручено изучить организацию дорожного движения, а также работу автоперевозчика и местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что пятиклассника задержали за рулем автомобиля по пути в баню.

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