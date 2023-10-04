В Барнауле почти месяц ищут пропавшую девушку. Возбудили дело об убийстве

Следком возбудил уголовное дело об убийстве по факту исчезновения 31-летней Татьяны Боршняковой.
- Приметы: рост 165 см, худая, длинные светлые волосы. На левой ключицы татуировка - ласточка. На правой руке татуировка с изображением тигра.
- Одежда: серый кардиган с изображением звезд, темно-синие джинсы, белые босоножки, розовая сумка-рюкзак.
Пропала женищна.
"ЛизаАлерт"
Всех, кому что-либо известно о пропавшей женщине, просят сообщить по телефонам: 8 (3852) 29-80-94, 63-02-02 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).