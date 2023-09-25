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Кино и ТВ

Нагло обокрали звезду "Уральских пельменей"

Вечером 24 сентября обокрали звезду сериала "Реальные пацаны" и шоу "Уральские пельмени" Сергея Ершова.

Обокрали Сергея Ершова
Обокрали Сергея Ершова
страница Сергея Ершова ВКонтакте

В Екатеринбурге, где Сергей Ершов готовился к новому проекту, у актера украли ноутбук и паспорта.

Вечером, как рассказал Сергей E1.RU, он приехал на студию звукозаписи. Он припарковал машину, зашел в помещение и ему поступил неожиданный звонок. Сообщили, что машину вскрыли.

Когда актер вышел, увидел разбитое заднее стекло автомобиля. Ни ноутбука, ни рюкзака уже не было.

В портфеле актера был не только его паспорт, но и паспорт супруги. В ноутбуке хранилось большое количество материала для новых проектов.

"В ноутбуке очень много информации, видео, аудио, в том числе то, что мы сейчас снимаем. Это очень важная информация, и она бесследно пропала. Я прошу вернуть хотя бы паспорта и ноутбук, за вознаграждение. Ноутбук всё равно с паролем. Разве есть смысл с ним что-то делать?"

Фото с места кражи
Фото с места кражи
страница Сергея Ершова ВКонтакте

Полиция уже занялась этим делом, а всех кто что-то нём знает просят сообщить по номеру 356-42-01.

Городское УМВД сообщило, что заявление о пропаже поступило в отдел полиции.

Ранее мы писали о новом проекте актера.

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