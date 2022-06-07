В Барнауле подросток на велосипеде сбил пятилетнего ребенка и скрылся

«1 июня в 15:10 на проспекте Ленина, в районе дома № 114, произошло ДТП — наезд неустановленным велосипедистом на мальчика 2016 года рождения. В результате происшествия несовершеннолетний получил травмы», — рассказали в ГИБДД.
Разыскивается велосипедист: молодой человек, на вид 15 лет, был одет в светлую футболку, темные брюки, был с рюкзаком.
Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, просят сообщить по телефонам: 393−605, 393−544, 391−090. Либо обратится по адресу: Барнаул, ул. 10-я Западная, 5, кабинет № 106.
Ранее в Барнауле другой велосипедист во дворе сбил ребенка, которого увезли на скорой помощи.