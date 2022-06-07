7 июня
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В Барнауле подросток на велосипеде сбил пятилетнего ребенка и скрылся

В Барнауле разыскивают велосипедиста, который 1 июня сбил мальчика на проспекте Ленина, сообщает «Инцидент Барнаул».

В Барнауле подросток на велосипеде сбил пятилетнего ребенка.
В Барнауле подросток на велосипеде сбил пятилетнего ребенка.
кадр из видео

«1 июня в 15:10 на проспекте Ленина, в районе дома № 114, произошло ДТП — наезд неустановленным велосипедистом на мальчика 2016 года рождения. В результате происшествия несовершеннолетний получил травмы», — рассказали в ГИБДД.


Разыскивается велосипедист: молодой человек, на вид 15 лет, был одет в светлую футболку, темные брюки, был с рюкзаком.

Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, просят сообщить по телефонам: 393−605, 393−544, 391−090. Либо обратится по адресу: Барнаул, ул. 10-я Западная, 5, кабинет № 106.

Ранее в Барнауле другой велосипедист во дворе сбил ребенка, которого увезли на скорой помощи.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость