В Барнауле водитель ВАЗ сбил человека на тротуаре и врезался в здание

Утром 15 октября в Барнауле водитель автомобиля ВАЗ 21074 сбил человека, который шел по тротуару, сообщили altapress.ru в пресс-службе городской ГИБДД.

ДТП произошло в 9:30 на улице Малахова. Водитель 1991 года рождения за рулем ВАЗ 21704 при повороте налево не справился с управлением, наехал на бордюр, выехал на газон и сбил мужчину 1984 года рождения, который стоял на тротуаре. После этого водитель врезался в здание № 153а на улице Малахова.

Водителю оказали медпомощь на месте. Из-за полученных травм пешехода увезли в горбольницу № 1, не госпитализировали.

По словам очевидцев в группе «Инцидент Барнаул», водитель уснул за рулем. Однако в ГИБДД такой информации не подтвердили.