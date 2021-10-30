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Происшествия

В Барнауле произошел пожар в 10-этажке

В доме на ул. Балтийская, 55 произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю. Из опасной зоны вывели 51 человека, в том числе шестерых детей.

В многоэтажке загорелся щиток.
В многоэтажке загорелся щиток.
ГУ МЧС по Алтайскому краю

Загорелась электрощитовая на четвертом этаже. Пожар на площади около 2 кв. м оперативно ликвидировали.

На месте происшествия работало четыре звена газодымозащитной службы.

Пострадавших в ЧП нет.

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