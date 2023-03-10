10 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В Барнауле проверят законность вырубки леса рядом с «Планетой Q»

Правоохранителей заинтересовали сообщения в СМИ о незаконной рубке дереьев, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Топор.
Топор.
СС0

Развлекательный комплекс вновь оказался в центре скандала. Если ранее местные жители жаловались на шум, то теперь заявляют о незаконной вырубке леса.

Участок земли площадью в 2,75 га в поселке Борзовая Заимка планировали задействовать в развлекательных целях. По словам местных, для этого рабочие вырубают на территории деревья.

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил проверить законность предоставления участка и обоснованность проводимых рубок.

Кроме того, проверку организовал и следственный комитет региона.

«Граждане сообщают, что лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность на земельных участках, незаконно вырубают деревья, а так же регулярно нарушают режим покоя и тишины», — сообщили в следственном комитете.

Правоохранительные органы продолжают проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.

Ранее мы рассказывали, что рядом с «Планетой Q» на берегу Барнаулки хотят построить парк.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость