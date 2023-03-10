В Барнауле проверят законность вырубки леса рядом с «Планетой Q»

Развлекательный комплекс вновь оказался в центре скандала. Если ранее местные жители жаловались на шум, то теперь заявляют о незаконной вырубке леса.
Участок земли площадью в 2,75 га в поселке Борзовая Заимка планировали задействовать в развлекательных целях. По словам местных, для этого рабочие вырубают на территории деревья.
Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил проверить законность предоставления участка и обоснованность проводимых рубок.
Кроме того, проверку организовал и следственный комитет региона.
«Граждане сообщают, что лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность на земельных участках, незаконно вырубают деревья, а так же регулярно нарушают режим покоя и тишины», — сообщили в следственном комитете.
Правоохранительные органы продолжают проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.
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