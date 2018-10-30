В Барнауле пьяный водитель пытался дать взятку полицейским

Инцидент произошел в Железнодорожном районе Барнаула.
Водитель предложил полицейским 5 тысяч рублей. По закону это является взяткой должностному лицу. Мужчине грозит наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишения свободы на срок до 2 лет.
В Барнауле пьяный 34-летний водитель во время проверки документов предложил сотрудникам ДПС деньги, чтобы они не составляли протокол, сообщили в краевой Госавтоинспекции.
Инцидент произошел в Железнодорожном районе Барнаула.
Водитель предложил полицейским 5 тысяч рублей. По закону это является взяткой должностному лицу. Мужчине грозит наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишения свободы на срок до 2 лет.
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