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В Барнауле пьяный водитель пытался дать взятку полицейским

В Барнауле пьяный 34-летний водитель во время проверки документов предложил сотрудникам ДПС деньги, чтобы они не составляли протокол, сообщили в краевой Госавтоинспекции.

Взятка.
Взятка.
22.мвд.рф

Инцидент произошел в Железнодорожном районе Барнаула.

Водитель предложил полицейским 5 тысяч рублей. По закону это является взяткой должностному лицу. Мужчине грозит наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишения свободы на срок до 2 лет.

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