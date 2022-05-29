В Барнауле ребенок на легковушке сбил мопедиста возле пивнушки

36-летний мужчина на мопеде Racer врезался в автомобиль Toyota Corolla, резко выехавший на главную дорогу.
В полиции рассказали, что за рулем машины находился 11-летний мальчик.
«Несовершеннолетний водитель 2010 г.р., управляя автомобилем, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу транспортному средству, приближающемуся по главной, и совершил столкновение с мопедом», — разъяснили в городской ГИБДД.
Мопедиста с различными травмами госпитализировали в горбольницу № 1.
В полиции проводят проверку по факту происшествия, выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Барнауле мальчик угнал у матери машину и устроил ДТП с переворотом.