29 мая
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Происшествия

В Барнауле ребенок на легковушке сбил мопедиста возле пивнушки

В Барнауле на улице Новосибирской в результате ДТП пострадал водитель мопеда, которого увезли на скорой помощи, сообщает «Инцидент Барнаул».

11-летний ребенок на машине сбил мотоциклиста в Барнауле.
11-летний ребенок на машине сбил мотоциклиста в Барнауле.
vk.com/incident22

36-летний мужчина на мопеде Racer врезался в автомобиль Toyota Corolla, резко выехавший на главную дорогу.

В полиции рассказали, что за рулем машины находился 11-летний мальчик.

«Несовершеннолетний водитель 2010 г.р., управляя автомобилем, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу транспортному средству, приближающемуся по главной, и совершил столкновение с мопедом», — разъяснили в городской ГИБДД.

Мопедиста с различными травмами госпитализировали в горбольницу № 1.

В полиции проводят проверку по факту происшествия, выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Барнауле мальчик угнал у матери машину и устроил ДТП с переворотом.

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