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23 марта
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Происшествия
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В Барнауле рядом с перекрестком столкнулись две иномарки

23 марта в Барнауле столкнулись две иномарки. На месте аварии работают врачи скорой помощи, полиция и МЧС, сообщили очевидцы в сообществе Инцидент Барнаул.

ДТП в Барнауле 23 марта.
ДТП в Барнауле 23 марта.
Инцидент Барнаул

Известно, что ДТП произошло на улице Советской Армии в районе пересечения с улицей 42-й Краснознаменной бригады.

Официальной информации о пострадавших нет. Подробности происшествия уточняются.

Также 23 марта на трассе А-322 в Алтайском крае в районе Калманки произошло серьезное ДТП с участием фуры и Honda CR-V. Водитель легкового автомобиля не выжил.

Ранее, 21 марта, в социальных сетях опубликовали видео с места массовой аварии на улице Сергея Ускова. По имеющимся данным, в ДТП пострадали два человека.

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