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Происшествия

В Барнауле снесут «заброшку», где подростки надругались над школьницей

14-летней школьнице в Барнауле предъявили обвинение по делу о насилии над 11-летней девочкой, сообщила пресс-служба Следкома. Здание, где все произошло, по настоянию следователей буду сносить.

Тюрьма. Камера. Решетка
Тюрьма. Камера. Решетка
СС0

Обвиняемая находится под стражей. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК.

По второму уголовному делу (о халатности чиновников) прошли обыски в учреждениях госвласти и допросы должностных лиц.

«По настоянию следователей регионального СК администрацией города принято решение о сносе здания, в котором было совершено преступление. Кроме того, в правительство края и мэрию Барнаула следователем будет внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений», — говорится в сообщении ведомства.

23 мая несколько девочек под руководством 14-летней школьницы избили младшеклассницу и жестоко надругались над ней.

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