В Барнауле снесут «заброшку», где подростки надругались над школьницей

Обвиняемая находится под стражей. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК.
По второму уголовному делу (о халатности чиновников) прошли обыски в учреждениях госвласти и допросы должностных лиц.
«По настоянию следователей регионального СК администрацией города принято решение о сносе здания, в котором было совершено преступление. Кроме того, в правительство края и мэрию Барнаула следователем будет внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений», — говорится в сообщении ведомства.
23 мая несколько девочек под руководством 14-летней школьницы избили младшеклассницу и жестоко надругались над ней.