В Барнауле у маленькой девочки украли велосипед

У девочки украли велосипед в Барнауле. С соответствующим заявлением ее мама обратилась в полицию, сообщили в ГУ МВД по региону.

40-летняя жительница краевой столицы заявила в правоохранительные органы, что неизвестные похитили у ее дочери детский розовый велосипед.

Во время прогулки с дочерью она ненадолго оставила средство передвижения на улице — у подъезда, а сама отлучилась на пару минут. Когда мать вышла с ребенком на улицу, велосипеда уже не было.

Похитительницу нашли. Ей оказалась 39-летняя местная жительница.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», — рассказали в ведомстве.

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