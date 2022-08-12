В Барнауле у маленькой девочки украли велосипед

40-летняя жительница краевой столицы заявила в правоохранительные органы, что неизвестные похитили у ее дочери детский розовый велосипед.
Во время прогулки с дочерью она ненадолго оставила средство передвижения на улице — у подъезда, а сама отлучилась на пару минут. Когда мать вышла с ребенком на улицу, велосипеда уже не было.
Похитительницу нашли. Ей оказалась 39-летняя местная жительница.
«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», — рассказали в ведомстве.
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